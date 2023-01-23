『SEIKO ⚡ジャンク品❗パイロット❗クロノグラフ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 08時 21分に出品され03月17日 08時 21分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在233件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 たくさんの中からご覧頂きましてありがとうございます。

○最後まで丁寧な対応をしたいと思っています❗



○SEIKO⚡ジャンク品



ジャンク品の理由❗



リューズを、二段引っ張って、時間あわせをして押し込むと、動き出しますが、一日以上動くときもあれば、何時間で止まるときもあります、バラバラです。



⚡ジャンク品です⚡



アラーム機能はOKでした。



ストップウォッチOKでした。



後は、わかりません。



ジャンク品です、部品取りや、直せる方よろしくお願いいたします❗



○オールステンレス



○純正ベルト❗



【7T32-6N10】



【美品⚡】クォーツ



○7T32Aのムーブメントはクロノグラフにデュアルタイムとアラーム機能を搭載している。⚡



○ベゼルは、両方向に回ります。❗



○ケース…約4.2cm×4.2cm

【リューズ含まず】



○腕回り約17.5cm❗

【コマ有り】



○デザインが好きで、コレクションの一つとして置いてある物になります。



○アラームも、キラキラと、きれいな音色に鳴ります。



○画像が、全てになります。



○気になさる方はご遠慮下さい❗



#発送は、らくらくメルカ便を、予定しております。プチプチに厳重にお包みします。宜しくお願い致します。



⭐お取引させていただく場合、事前にプロフをご覧いただき、ご理解いただけたということで、進めさせていただきたいと思います。



○何か気になるところがありましたら、ご購入前にコメント下さい。



○ご購入後は、NCNRでよろしくお願いいたします。



【即決OKです。❗】 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ SEIKO

⚡ジャンク品❗パイロット❗クロノグラフ