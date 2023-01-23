『エゴザル ボックス バックパック 40X (CORDURA)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 02時 57分に出品され03月22日 02時 57分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在460件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★値下げ不可★新品★



即購入可❗️早い者勝ち❗



CORDURA生地を採用し、強度・耐久性、はっ水性、に優れた大容量40ℓの定番バックパック。

バスケットボールやシューズもまとめて収納が可能。

外ポケットにラウンドポケットを採用しており、ポケットも多く多目的に使用できます。



CORDURA

アメリカのインビスタ社が開発した軽量かつ高強度な高機能生地。

摩擦や引き裂き、擦り切れにとても強い素材。



カラー: ブラック

サイズ:ONE SIZE / 縦約53×横約33×奥行き約19cm / 容量：約40L

素材: ポリエステル100%



新品未使用です。

※送料込み。

※値下げは対応しておりません❣



#エゴザル

#バスケットボール 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バスケットボール>>>バスケ用バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エゴザル