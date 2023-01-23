『セイコー LORUS デジタル 逆輸入 メンズ 腕時計 グリーン 11/22【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月03日 05時 09分に出品され05月03日 05時 09分に終了予定です。即決価格は7,797円に設定されています。現在190件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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2024年11月22日購入の新品未使用です。

1枚目の写真はショップ宣伝用、2枚目以降が現物です。（写真撮影のため、一度箱から取り出していますので、ご了承ください。）



朝7:00までにお支払い頂ければ、出勤時に持って出ますので、夕方、帰宅時に発送可能です。

（土日、祝日は要相談）



セイコー LORUS デジタル 逆輸入 メンズ 腕時計 グリーン



セイコーの海外向け戦略ブランドLORUSローラス。日本未発売ですが、1982年に欧州で発売されて以来、高いデザイン性と品質の良さで世界中で人気を集めるセイコーの海外向けブランドです。

日本未発売という希少性から国内でも人気急上昇のブランドとなっています。



スペック的には、1/100秒ストップウォッチ、カウントダウンタイマー、アラーム、ワールドタイム、ELバックライト、100m(10気圧）防水、オートカレンダー等々充実しています。



●ブランド名～LORUS（by SEIKO）

●本物新品未使用

●1/100秒クロノグラフ

●100ｍ(10気圧）防水

●フルオートカレンダー（年・月・日・曜日）

●カウントダウンタイマー

●アラーム

●世界39都市ワールドタイム

●樹脂製

●ケースサイズ直径約42mm

●重量約42g

●腕周り約16～20cm

●メーカー純正ボックス

●発売元SEIKO UK LTD（英国セイコー）



※海外モデルですが、メーカーHPからダウンロードした日本語説明書コピーを付けますのでご安心下さい。（日本語説明書は自動翻訳ですので、一部不自然な日本語がありますがご了承ください。最後の写真が日本語説明書でPC画面ですが、ちゃんと印刷したものを同封します。）

※電波時計/ソーラー時計ではありません。

※組み込まれています電池は、工場出荷検査時のモニター用です。発送の際に動作確認致しますが、早期の電池切れの際はお近くの時計店で電池交換お願いします。



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管理番号 3671-49 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: セイコー

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ セイコー LORUS デジタル 逆輸入 メンズ 腕時計 グリーン 11/22