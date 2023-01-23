『グッチ ショルダーバッグ ワンショルダー クロコ クロコ型押し レザー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月19日 10時 06分に出品され03月19日 10時 06分に終了予定です。即決価格は14,036円に設定されています。現在24件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○ブランド

GUCCI グッチ



○アイテム

ショルダーバッグ ワンショルダー クラッチバッグ レザー クロコ クロコ型押し シャイニング ゴールド 金具

○サイズ

タテ 17cm

ヨコ 24cm

マチ 4cm

ショルダー高さ 20~47cm

ショルダー紐長さ58~115cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。





○カラー ブラック 黒

○素材 レザー



○状態

バッグ開閉時のサイドの折り返し部分の剥がれと、多少のスレ、バッグの使用感はありますが、全体的にに綺麗な状態を保っており、

まだまだお使いいただける商品となっております。



ショルダー紐は社外品です。

長さ調節可能で、斜めがけやワンショルダーとしても使用可能です。



※あくまで中古品です。

気持ち良くご使用頂くために、クリーニングや補色をしている場合がございます。ご理解したうえでご購入ご検討ください。



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



○付属品

ショルダー紐（社外品）



○購入先

リサイクルショップ





ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



[✨コメントが丁寧な方は割引き！✨]

商品ページに丁寧なコメントで

ご相談の上、お値引きします！



こちらも購入者と販売者の関係の前に、1人間です！

お互い配慮のある取引をよろしくお願い致します。



※鑑定済の中古ブランド市場より購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は返金対応させて頂きますのでご安心下さい。

※より良いものを提供するために補修をしている商品もございます。ご理解の上ご購入ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ グッチ ショルダーバッグ ワンショルダー クロコ クロコ型押し レザー