『新品 RICOH GR III コンパクトデジタルカメラ 保証書付【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 20時 38分に出品され03月30日 20時 38分に終了予定です。即決価格は85,250円に設定されています。現在772件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

RICOHは、デジタルカメラの分野で高い評価を受けているブランドです。特にGRシリーズは、コンパクトでありながら高画質な撮影が可能で、多くのプロフェッショナルや愛好者に支持されています。



【GR IIIの特長】

GR IIIは、APS-Cサイズのセンサーを搭載し、優れた画質を実現しています。また、コンパクトなデザインで持ち運びが容易で、街撮りやスナップ写真に最適です。さらに、Wi-Fi機能を搭載しており、スマートフォンとの連携もスムーズです。



【付属品と状態】

この商品は新品未使用で、取扱説明書が付属しています。カメラを初めて使用する方にも安心してお使いいただけます。



- ブランド: RICOH

- モデル: GR III

- パッケージの状態: 新品未使用

- 付属品: 取扱説明書

- 色: 黒



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ 商品の状態: 新品、未使用