『FENDI マザーズバッグ FFモノグラムチェンジングバッグ 中古品【2024年最新】 』はヤフオクでから04月09日 20時 30分に出品され04月09日 20時 30分に終了予定です。即決価格は41,800円に設定されています。現在516件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|フェンディ
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¥ 12000
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¥ 12050
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シャネル CHANEL ココマーク パリビアリッツ ハンドバッグ トート
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FURLA アフロディーテ ミニ クロスボディ
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超美品 ザネラート ショルダーバッグ 鞄 ニーナ 伊製 03-24051408
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落札価格41800円
516 入札履歴
終了
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