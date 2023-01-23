『FENDI マザーズバッグ FFモノグラムチェンジングバッグ 中古品【2024年最新】 』はヤフオクでから04月09日 20時 30分に出品され04月09日 20時 30分に終了予定です。即決価格は41,800円に設定されています。現在516件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 FENDI マザーズバッグ

4年前ネットで購入

中古品ですが使用頻度は少なく状態良好です。



特徴

FFモノグラム: FENDIのアイコニックなFFロゴが全面に施されたデザインで、洗練された高級感を演出します。

調節可能なショルダーストラップ: 快適に持ち運べるように、ショルダーストラップは調節可能。肩掛けや斜め掛けなど、好みに合わせて使用できます。

パパもOK: ユニセックスなデザインと使いやすさで、パパも安心して使えるバッグです。

おむつ替えマット付き: 外出先でも便利なおむつ替えマットが付属しています。

収納力抜群: 小旅行にも対応できるほどの収納力を誇り、赤ちゃんに必要なアイテムを全て収納可能です。保冷ゾーンもあり。

ベビーカー対応: ベビーカーに簡単に取り付けられるレザーベルト付き、持ち運びがさらに便利。



サイズ

幅 40cm 高さ 32cm マチ 17cm



タグ付き

カラー···ブラウン

柄・デザイン···FFロゴ

素材···ナイロン



購入時の金額 約¥175000 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フェンディ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ FENDI

マザーズバッグ

FFモノグラムチェンジングバッグ 中古品