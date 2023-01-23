『【KITH×MARVEL COMICS】VINTAGE TEE Lサイズ①【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 09時 18分に出品され03月23日 09時 18分に終了予定です。即決価格は11,122円に設定されています。現在717件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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KITH x MARVEL Comics Vintage Tee

キス x マーベル コミックス ヴィンテージ Tシャツ



【サイズ】

Lサイズ



【カラー】

黒 ブラック BLACK



・新品未使用,タグ付

※店頭購入品ですので多少の小傷等はご了承ください

※海外製品のため多少のほつれ等ある場合がございます



【発送方法】写真6枚目参照

防水し、さらに防水袋に入れて発送します。







カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: キス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【KITH×MARVEL

COMICS】VINTAGE

TEE

Lサイズ①