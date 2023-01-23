『Vitra Design Museum Tシャツ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月12日 20時 51分に出品され04月12日 20時 51分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在139件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数箇所シミ、テープ(剥がれるかも…？)が付いております。



私自身譲り受けたもので、フレームに入れて飾っておりました。



気になる点ございましたらコメントお願いいたします。



カラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Vitra

Design

Museum

Tシャツ