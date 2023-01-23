『HITACHIコンパクト形蛍光ランプ パラライト27ワット FML 27EX-L【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 02時 40分に出品され03月20日 02時 40分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在790件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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HITACHIパラライト

FML 27EX-L DK10

コンパクト形蛍光ランプ



新品未使用品です。

ただし、倉庫保管のため、箱に

少しの汚れ、キズ、凹みなどあります。

作動未確認です。



こちらの商品はご予約済ですので、ご予約頂いたお客様とのお取引に

なります。

ご了承くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>ライト・照明>>>蛍光灯・電球 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ヒタチ