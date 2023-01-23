『新品未使用 Keboz ケボズ パワプロ パワフルプロ野球 スウェット M【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 14時 36分に出品され03月13日 14時 36分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在688件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Keboz パワプロコラボのスウェットです。

着用するつもりでタグを切りましたが、サイズが合わず出品します。



未使用の状態で自宅保管しております。

Mサイズですが大きめで、L〜XLくらいの感じです。

定価14300円ですが、即完売して市場にあまり出回っていないレア物です。



カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ケボズ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 新品未使用 Keboz

ケボズ パワプロ パワフルプロ野球 スウェット

M