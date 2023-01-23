『廃盤品 レア ヴィヴィアン DEVON バッグ スネーク クロコ hyde【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月02日 03時 28分に出品され04月02日 03時 28分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在318件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 お手数ですがプロフィール、商品説明お読みいただけると幸いです





お値下げ不可

お取り置き不可

着払いのみ



売れない場合は定期的に削除いたします













廃盤品



ヴィヴィアン ウエストウッド

数年前に公式オンラインで購入したDEVONバッグです



ショルダー未使用のまま袋に入れてありましたがくすみあり



黒と白のめちゃくちゃ格好良いバッグです



1度使ったかくらいのお品物の為使用感は見受けられませんが、先日片付けている際に落としてしまいハンドル部分に傷がついてしまいました（写真参照）



保存袋もつきます





なかなかお見かけしないお品物かと思います



ほぼ未使用とはいえ、中古品の為汚れや匂いに敏感な方、神経質な方はご遠慮ください

アンティーク、ヴィンテージにご理解のある方のみお願いいたします

素人検品ですので見落として等ありましたら申し訳ありません







出品悩んでいる為急な削除あり



コレクション整理のため無理な値下げしてまでお譲りする予定はございません



大幅なお値下げや提示金額で購入検討できない方とはご縁を頂けないと思います







愛知県からゆうパック着払いの80〜100サイズ予定です

基本リサイクル梱包なので業者や通販サイトの様な梱包を求める方はご遠慮下さい











V系 パンク ロック お兄系 ゴシック ゴスロリ









hyde yasu 好きです( ＊´ ω ` ＊)





中古品の為神経質な方はご遠慮下さい 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ヴィヴィアンウエストウッド

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 廃盤品 レア ヴィヴィアン

DEVON

バッグ スネーク クロコ hyde