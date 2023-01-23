『Galaxy A23 5G レッド 64GB docomo SIMフリー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 00時 19分に出品され04月05日 00時 19分に終了予定です。即決価格は11,895円に設定されています。現在521件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品・未使用

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SIMフリー

シリーズ:Galaxy

機種名:Galaxy A23 5G

カラー:レッド

容量:64 GB

購入したキャリア:docomo

付属品:なし 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 新品、未使用