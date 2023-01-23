『スマートフォン 本体 SO-01M【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月01日 14時 58分に出品され05月01日 14時 58分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在876件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 スマートフォン 本体 SO-01M



シリーズ...Xperia

機種名...Xperia 5

カラー...ブルー

容量...64GB

購入したキャリア...docomo

バッテリー最大容量...79%以下

画面割れ...なし

機能不良...なし(簡易確認)出品時まで使用 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 傷や汚れあり