『【vongiri様専用】米軍タイプM-65 フィールドパーカー フィッシュテール【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月01日 04時 52分に出品され05月01日 04時 52分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在303件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品名/米軍タイプ M-65 フィールドパーカー ライナー付き 新品 JP057YN メンズ M65 アメリカ軍 GI ミリタリー モッズコート フィッシュテールパーカー USタイプ



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ブランド:YMCLKY(ワイエムシーエルケーワイ)



原版に忠実なデザインに実用的な機能の改良を加えた、リーズナブルで気軽に楽しめる復刻版のミリタリー殿堂ブランド



品番：JP057YN



カラー:オリーブ



サイズ:M

身幅69cm/肩幅58cm/着丈(フィッシュテール部分を含む)96(106)cm/袖丈61cm





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素材:シェル/コットン60% ナイロン40%

ライナー/ポリエステル100%



状態:新品未使用





米軍M-65パーカーのレプリカとなります。カジュアルにも、ハードにも着こなせるオススメのミリタリーパーカーです。中のライナーは取り外し可能なので、春〜秋〜冬3シーズン着用いただけます。襟元のフードは取り外しができますが、フードのファーは取り外すことは出来ません。1960年代半ば、米軍は装備の大幅な変更を行っていました。従来のコットンをメインにした素材をナイロンやポリエステル等の化繊に変更して、装備、被服の軽量化と全天候性の向上を図りました。M65フィールドパーカーは、M51フィールドパーカーの後継モデルとして採用されました。





・補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送になります。



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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【vongiri様専用】米軍タイプM-65

フィールドパーカー

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