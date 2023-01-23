『Rei様 専用 50s ヴィンテージ レーヨンギャバジャン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 11時 15分に出品され03月25日 11時 15分に終了予定です。即決価格は18,308円に設定されています。現在878件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 50年代のヴィンテージ薄手レーヨンギャバジャンです。年代物ですので、キズや汚れあります。左脇後あたりにダメージあります。お色は後染めブラックだと思います。ブラックジーンズみたい感じです。



vintage 50s rayon gabardine jackt



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#や〜まだヴィンテージ



【SIZE】

平置き

肩幅46センチ

身幅57センチ

着丈55センチ

袖丈60センチ



ギャバジン ビンテージ ヴィンテージ 50s 60s 70s フィフティーズ スカジャン 東洋エンタープライズ スタイルアイズ ウエアハウス シュガーケーン ビームス アナトミカ リー タロンジッパー リーバイス 菅田将暉Houston ヒューストン バズリクソンズ トイズマッコイ リアルマッコイズ フェローズ ナイジェルケーボン ジェラード シュガーケーン

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等お好きな方に。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: M

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レーヨンギャバジャン