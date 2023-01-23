『美品✨ プラダ ミニハンドバッグ ナイロン 三角ロゴ ブラック 白タグ テスート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 15時 14分に出品され04月20日 15時 14分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在691件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 We offer immediate purchase approval. Our store deals exclusively in authentic products, so please feel confident in making your purchase.

○アイテム



● PRADA プラダ

ハンドバッグ ミニバッグ ポコノ ネロ NERO

ナイロン テスートナイロン

三角ロゴ 三角プレート トライアングルロゴ

オールド ビンテージ ヴィンテージ

白タグ

通勤 通学 旅行 ビジネス

メンズ レディース ユニセックス 男女兼用 バッグ 鞄 カバン





こちらはブランドリユース店鑑定済みの商品です♪ 安心してお買い求めください(^^)♪

⚠️ 希望価格登録へのご対応はしていない為お値段の

希望額はコメント欄へお願い致します。



○サイズ



タテ25cm

ヨコ32cm

マチ11cm

ハンドル高さ14cm



平置き実寸(素人採寸のため誤差があります)



着画はお断りいたします



○状態

内側に色褪せが有りますが破れなどは無く

まだまだご愛用頂けます♪



※ 新品ではなくUSED品になります。目立つ傷等は画像で載せておりますが、写りきらない微細なスレや汚れがある場合がございます。

※写真の写り方により、風合いや色合いが異なる場合が御座います。

中古品にご理解頂ける方のご購入をお願いいたします。

必ず写真をご確認の上ご購入ください。

気になる点等は写真の追加も致しますので

ご購入前にお気軽にコメント下さい♪





○カラー

ブラック 黒



○素材

ナイロン テスート ポコノ

○購入先

ブランドリユース店 日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品 鑑定済み商品

その他ネット購入 不要になった私物 など



○配送

簡易包装にて1〜3日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

※ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



その他ブランド品取り扱っております✨

まとめ買いの場合お値引きご対応致しますので

宜しければ出品ページをご覧ください(^^)♪





sva4e122gan41gd28 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品✨ プラダ ミニハンドバッグ ナイロン 三角ロゴ ブラック 白タグ テスート