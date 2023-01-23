『Cootie Russell Cellie Jacketビーチクロスジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 19時 37分に出品され03月21日 19時 37分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在530件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 COOTIE（クーティー）2019AWのビーチジャケット"Russell Cellie Jacket" cootie

【品番】CTE-19A216

【定価】税込52800円

【Color】Black

【Size】XL

着丈:72cm

身幅:132cm

肩幅:56cm

袖丈:61cm

【素材】71%ウール29％コットン

【商品説明】

ウール×コットンのラッセル地を使用したRussell Cellie Jacket

色ムラによる杢調で凹凸のある表情と独特なポケットが特徴

重ね着を想定したややゆったりとしたサイズ感で、防寒性、耐久性に優れた肉厚生地のため一枚仕立てで製作







CALEE CRIMIE CLUCT COOTIE WEIRDO RADIALL Wtaps descendant

WACKO MARIA FAT FTC CHALLENGER TENDERLOIN SOFTMACHINE RUDE GALLERY NEIGHBORHOOD 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: クーティー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Cootie

Russell

Cellie

Jacketビーチクロスジャケット