『iPhone 12 ブラック 128 GB SIMフリー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 07時 26分に出品され03月29日 07時 26分に終了予定です。即決価格は13,500円に設定されています。現在859件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シリーズ···iPhone



機種名···iPhone 12



カラー···ブラック



容量···128GB



バッテリー最大容量···80％



シリーズ:iPhone

機種名:iPhone 12

カラー:ブラック

容量:128 GB

購入したキャリア:SIMフリー（Apple新宿店で購入）

付属品:なし

商品の状態:目立った傷や汚れなし

その他

・2022年7月純正バッテリー交換

・2023年7月ディスプレイ外部交換（iPhone修理救急便池袋東口店にて交換）

・画面の操作少し問題あります

・SIMロック解除済み 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし