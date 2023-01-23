『【美品】Nothing Ear (2024年最新版) ブラック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 00時 04分に出品され03月24日 00時 04分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在331件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価:Nothing ear 22800円(2024年版)

カラー:BLACK

写真のもので全てになります。

一度のみの使用となります。かなり綺麗な状態ですが、中古品ということをご了承ください。



ワイヤレスイヤホン Nothing Ear ブラック

ブランド：Nothing

装着方式：左右分離型、完全独立型

イヤホン、ヘッドホンタイプ：カナル型

色：ブラック系

ワイヤレス/有線接続：ワイヤレス

イヤホン、ヘッドホン機能：ノイズキャンセリング ハイレゾ マイク 外音取り込み 音質調整 防水、防滴 リモコン

ワイヤレス規格：Bluetooth

Bluetoothコーデック：LDAC AAC SBC

IP規格 （防水規格）：IPX4

駆動方式：ダイナミック型

ドライバサイズ（mm）：11.0 mm

充電端子：USB Type-C 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い