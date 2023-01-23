『【新品未使用】コーチ coach ショルダーバッグ ブラック 黒【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 08時 10分に出品され03月19日 08時 10分に終了予定です。即決価格は10,608円に設定されています。現在738件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 3年ほど前に購入しましたが、結局使用せずに自宅保管しておりました。

新品未使用ですが、タグはありませんのでご了承ください。

サイズは写真をご覧ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: コーチ

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バッグ タグ 【新品未使用】コーチ coach

ショルダーバッグ ブラック 黒