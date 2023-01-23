『soeju ソージュ ヴィンテージサテンワンピース ノースリーブ ジレ Aライン【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月07日 21時 28分に出品され04月07日 21時 28分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在629件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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～✿ブランド✿～



soeju

ソージュ



～✿アイテム✿～



ヴィンテージサテン ワンピース

定価 ¥17,600



ワンピース ノースリーブ ロング ジレ

2way 共布ベルト Aライン



さりげない光沢感が上品な印象の大人のノースリーブワンピース。一枚ではもちろん、ジレとしても着用可能で、着こなしの幅が広がるワンピースです。

生地には高密度のポリエステルに特殊なヴィンテージ

加工を施したものを使用。表情のあるマットな光沢感とさらっとした肌触りが特徴です。はっ水性*とUVカット効果もある高機能な生地で、気温が高いときも快適に過ごせる一枚です。

裾に向かってやや広がるAラインのシルエットが、ゆとりのある着心地とすっきり見えの両立を叶えます。

脇が開かないよう、取り外し可能な当て布が付いていることも嬉しいポイントです。



～✿サイズ✿～



表記：L

着丈：115cm

身幅：51.5cm

肩幅：40cm



※公式サイズ参照



～✿素材✿～



ポリエステル 100%

別布：コットン 100％



～✿カラー✿～



ブラック BLACK 黒



～✿その他✿～



試着のみ

特に目立つ汚れ等ありません。

あくまで中古品ですので細かな傷、汚れなどがある場合があります。

ご了承頂ける方のみご購入下さい。



着画はイメージとなりますのでご注意ください。あくまで目安となります。



Y7095.210 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ soeju

ソージュ

ヴィンテージサテンワンピース

ノースリーブ

ジレ

Aライン