『soeju ソージュ ヴィンテージサテンワンピース ノースリーブ ジレ Aライン【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月07日 21時 28分に出品され04月07日 21時 28分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在629件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>ワンピース
|商品の状態:
|未使用に近い
|商品のサイズ:
|L
❤️24新作 新品♡ SelfPortrait 白ロングワンピース♡ B01
¥ 16271
ブラウン リブ編み Vネック トップス 半袖
¥ 5399999
Moitie ホーリーステンドグラスロングOP
¥ 49680
新品タグ付き★ CELFORD ケープ付きドッキングニットワンピース
¥ 12500
メゾンエシェル ワンピースrバックレースアップカットソーワンピースベージュ
¥ 7254
AURALEE ウール ノースリーブ マキシ ワンピース 黒
¥ 16320
FLICKA×23区 ロングティアードワンピース パープル ふんわり 1サイズ
¥ 7566
TOMORROWLAND スーパーアムンゼン フレアジャンパースカート
¥ 13000
【コルコバード】モナリザフラワープリントドレス ダブスタ
¥ 12350
黒 ラメ入り 半袖ワンピース フリル付き
¥ 12999
no558 ハンドメイド リバティ パフ 切り替えワンピース コットンリネン
¥ 8190
【アトリエまりこ】✴️超美品 ロングワンピース花モチーフ
¥ 14000
eimy istoire マーメイドレースワンピース
¥ 7644
スローブイエナ ハイネックニットロングワンピース フレア ベージュ
¥ 9360
アンティーク 正絹 着物リメイクワンピース 舞台衣装 大人の 和ロリ
¥ 9749
ドレス
¥ 9750
新品ダブルスタンダードクロージング ミリオラメントダブルエアーワンピ 0501-
¥ 12285
laubeblanc Keyneck Jacquard Dress Sサイズ
¥ 12675
落札価格9360円
629 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！