『和装 着物 名古屋帯 2本セット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 02時 13分に出品され03月13日 02時 13分に終了予定です。即決価格は4,400,000円に設定されています。現在655件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
411y12〇全通袋帯 2方向 縞 萩 金糸 銀糸〇美品 成人式 結婚式
¥ 7566
組紐織の袋帯
¥ 22500
振袖 正絹 青 桜 枝垂れ桜 花輪 鞠 熨斗目 牡丹 蝶々 蝶 517
¥ 9750
あちゃちゅむ × 豆千代 逆さまウサギ 浴衣 flower face 帯 セット
¥ 20700
【逸品】八寸 名古屋帯 お太鼓柄 正絹 真綿 紬 イカット柄 カジュアル 着物
¥ 9984
洗える着物 L ３点セット 大正ロマン風 粋
¥ 9984
付け下げ 椿 京加賀友禅 花模様 たたき染 ブルー 着物 092w d
¥ 9516
新品 ほていや 本加賀友禅 岡本幸治 落款 着物 仕付け糸付 訪問着 4365
¥ 29250
★美品 綸子地 素敵な 附下げ・訪問着（正絹）仕立上り＜HH1628＞★
¥ 9984
振袖 仮絵羽 桂由美 刺繍 ストーン 金彩 紋意匠 正絹 未仕立て品 八掛付き
¥ 26956
(11月展❷) No.1886 未使用シリーズ正絹雪芝縞訪問着 超美品
¥ 9360
蘇州刺繍 相良刺繍 作家物 加賀友禅 黒留袖 比翼仕立て 正絹 X286
¥ 17158
牛首紬 訪問着 風景模様 松 霞 岩山 楓 グリーン 着物 103 d
¥ 20961
正絹 全通袋帯【七宝模様 薄ピンク】 No.1659
¥ 12480
FN11591p 着物 正絹 訪問着 牛首紬 154〜164cm
¥ 18392
美品/未使用 正絹 上質な色無地 地紋 一つ紋
¥ 16990
紬 吉祥文様 絣 袷 紬 裄65.5 丈160 袖48.5
¥ 9048
極上アンティーク中振袖美品！身丈143 レトロ可愛い派手柄ワンピ気分で
¥ 9976
落札価格4400000円
655 入札履歴
終了
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