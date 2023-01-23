『和装 着物 名古屋帯 2本セット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 02時 13分に出品され03月13日 02時 13分に終了予定です。即決価格は4,400,000円に設定されています。現在655件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 レトロな名古屋帯の2本セットです



譲り受けた物になります



自宅保管してました(*^^*)



着付けの練習や、リメイクにもいかがでしょうか？



古い物である事、中古品をご理解いただける方にお願い致します 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 和装 着物 名古屋帯

2本セット