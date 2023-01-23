『Supreme Jordan Hooded Sweatshirt Black M【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 22時 04分に出品され03月08日 22時 04分に終了予定です。即決価格は18,360円に設定されています。現在470件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品名】



Supreme x Jordan Hooded Sweatshirt Black

シュプリーム x ジョーダン フーディー スウェットシャツ ブラック HF0836-010

【サイズ】

M

【状態】

新品未使用

SupremeOnlineStoreにて購入。



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「いくらまで値下げ可能ですか？」などのご質問に関しては、恐れ入りますが、コメントを削除させていただきますので、あらかじめご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Supreme

Jordan

Hooded

Sweatshirt

Black

M