『Stone island archive レア【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月18日 18時 48分に出品され04月18日 18時 48分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在799件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 破れ等はありませんが袖口等にスレ、補修があります。価格の相談受付ます。



アートナンバーはタグが擦れてしまってみえないですが、年代と作り的にポールハーヴェイ期の物だと思います。



最近stoneの年代物は価格が高騰していますが

状態的に綺麗とは言えないのでこの価格です。



中にニット、パーカー等着れば冬も全然いけます



175cm痩せ型でジャストでした 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ストーンアイランド

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Stone

island

archive

レア