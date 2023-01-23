『50s vintage TALONジップ ダブルライダース レザージャケット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 05時 11分に出品され03月21日 05時 11分に終了予定です。即決価格は12,375円に設定されています。現在756件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 50年代 ヴィンテージ ダブルライダースジャケット



⚫︎サイズ⚫︎

【表記】

表記なし

L相当



【実寸】※平置き

着丈64cm

身幅56cm

肩幅49cm

袖丈64cm

※採寸の多少の誤差はご容赦ください。



⚫︎素材⚫︎

表記なし

本革

襟元ボア着脱可能

真鍮TALONジップ



⚫︎カラー⚫︎

ブラック、黒



⚫︎状態⚫︎

年代相応の使用感があり、右袖ジッパー布部分のステッチが解けている箇所があります。その他レザーの擦れ感、ペンキ飛び、割れなどの経年劣化も見られますが、ヴィンテージとしての雰囲気を損なうものではありません。古着慣れされている方でしたら問題ない程度かと思います。



⚫︎商品説明⚫︎

上質なハードレザーが使用された50年代ビンテージのダブルライダースになります。

フロントは真鍮製のデカTALONジッパー、ポケットはTALONのチェーンジッパー、袖にもTALONジップが搭載されています。

ウエスト両サイドはレースアップ仕様で、襟元のボアは着脱可能となっております。

ブランド等不明ですが、ヴィンテージのディテールが詰まった素晴らしい一品です。

年代相応の年季が入っておりますので、レザーを1から育て上げる過程は味わえませんが、すでにエイジングが進んだヴィンテージレザーの雰囲気を体感していただけます。





⚠︎その他留意事項等

※古着(中古品)の為、新品・完品をお求めの方はご遠慮ください。必ず画像にて状態の確認をお願いいたします。

※ 商品の色味はモニターの種類によって多少異なる場合がございますので、予めご了承ください。

※ご注文確定後のキャンセルは基本的にお受けしておりません。ご不明な点があれば事前にお問い合わせください。





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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 50s

vintage

TALONジップ

ダブルライダース

レザージャケット