『激レア 初期 ネイバーフッド ワークシャツ wtaps neighborhood【2024年最新】 』はヤフオクでから03月25日 12時 01分に出品され03月25日 12時 01分に終了予定です。即決価格は9,555円に設定されています。現在228件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 希少な初期ネイバーフッドのワークシャツです



コレクション整理の為お譲りすることにしました



文句なしのかっこよさです



年代考慮しても特筆する箇所はなくまだまだ使って頂けます

生地もしっかりしてます

(90〜00年頃の品ですので当然使用感などはありますので神経質な方はお控えください)



サイズ感もバッチリです

探しても見つからないと思います

是非この機会にどうぞ



カラーグレー

サイズL

肩幅54cm

身幅65cm

着丈75cm



#ネイバーフッド

#neighborhood

#wtaps

#ダブルタップス

#野村訓市

#藤原ヒロシ

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#裏原

#y2k 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ネイバーフッド

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 激レア

初期

ネイバーフッド

ワークシャツ

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