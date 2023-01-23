『YONFA オペラバッグ etan【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 21時 29分に出品され03月30日 21時 29分に終了予定です。即決価格は15,400円に設定されています。現在718件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用！YONFA オペラバッグ etan



2024年10月銀座三越ポップアップで購入しました。



コロンとしたキューブ型がかわいらしいハンドバッグ。



革はハリのある硬めのレザーで光沢があります。また金具はYONFAオリジナルで作成し、バッグ内側はecoスエードを使用。コンパクトな見た目ですが身の回りのものが収納可能。ショルダーストラップが付属でついており、スタイルや気分に合わせて楽しめる2wayデザインです。



とっても軽いです☺︎



・ダブルジップ

・傷や汚れがつきにくく、撥水性も高い丈夫な牛革を使用。

・撥水性があるので、少し濡れた場合はすぐに柔らかい布などで拭き取ればシミなどになりにくい。

・ショルダーストラップ付属。

（ストラップはウェビング素材）





◇価格

税込 36,300円（税抜 33,000円）



◇素材

牛革



裏地（eco スエード）

ポリエステル 85 %

ポリウレタン 15 %



◇色

etain 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ YONFA

オペラバッグ

etan