『Ferragamo ショルダーバッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 15時 52分に出品され03月04日 15時 52分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在931件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。

母から譲り受けたFerragamoのショルダーです。

すこしシミありますが、まだまだお使いいたるかと思います。革も柔らかく、使いやすいです。



似たものを購入してしまったので、出品いたします。

なにかあればお気軽にコメントくださいませ。



カラー···ブラック



素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: サルヴァトーレフェラガモ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Ferragamo

ショルダーバッグ