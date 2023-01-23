『小石原焼 小鹿田焼 古作 山道徳利 特大サイズ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 07時 23分に出品され04月17日 07時 23分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在341件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 古小石原、古小鹿田の大型の山道徳利です。

花瓶・一輪挿しとしても。



かなりの大型で高さは約30㎝です。



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小石原焼

いっちん

スリップウェア 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>工芸品 商品の状態: やや傷や汚れあり