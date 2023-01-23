『小石原焼 小鹿田焼 古作 山道徳利 特大サイズ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 07時 23分に出品され04月17日 07時 23分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在341件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>工芸品
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|やや傷や汚れあり
248『織部 変形鉢』 /骨董品 古美術 茶道具 アンティーク
¥ 12415
香炉 銀製 茶道具 網状蓋付き
¥ 15000
《R》讃岐彫 富士形吸物膳 吸物椀5客組 在銘 木製漆器 共箱 241031う4
¥ 22500
テスラタワー銀貨 フリーエネルギー銀貨 プルーフ銀貨
¥ 12349
【即購入可】中国／古錫／茶托／５客揃／骨董／古美術／茶道／煎茶／茶器／古玩／工芸
¥ 12000
絶品！ アンティーク 帯留 根付 翁 能面 工芸品 金工 目貫 前金具
¥ 9750
交趾鶴首花入 永楽善五郎
¥ 10530
《R》黒塗 金蒔絵 四段重 木製漆器 木箱 （241125え7）
¥ 7800
茶道具 鈴木表朔作 六瓢 曲 建水 共箱 美品(K-A405)
¥ 13350
萩焼 味舌隆司 萩茶碗 銘 清友 共箱 大徳寺福本積應箱書 抹茶茶碗 茶道具
¥ 9360
伊賀焼 鶴首花入
¥ 9750
香合
¥ 7800
茶碗 「扇に松竹梅」抹茶茶碗 新品
¥ 11798
中国美術 銅鏡 φ22.5cm 古鏡(K-HA469)
¥ 25428
北欧 スウェーデン Rorstrand ロールストランド elizabeth 器
¥ 10920
2679袋帯 古代彫金紋 西陣織 金糸 高級上質上品 約440cm 未使用
¥ 14150
マイセン 花瓶花柄 レア品
¥ 13000
李朝 高麗青磁 象嵌花文 徳利 V R7994
¥ 12350
落札価格9984円
341 入札履歴
終了
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