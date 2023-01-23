『ポロラルフローレン ジップスウィングトップシャツ コーデュロイ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 18時 49分に出品され03月15日 18時 49分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在724件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ポロラルフローレン

コーデュロイ スウィングトップ シャツ

サイズM



肩幅48cm身幅58cm袖丈62cm着丈75cm



襟部分にチンストラップ、ジップですのですごく使いやすいです。オーバーサイズですので、ブルゾン的な感じでも着用頂けるかと思います。



たたみシワがついていますが、目立つ汚れ破れはありません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ポロラルフローレン ジップスウィングトップシャツ コーデュロイ