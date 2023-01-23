『ルードギャラリー RUDEGALLERY チバユウスケ ジャケット【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 11時 33分に出品され03月31日 11時 33分に終了予定です。即決価格は12,188円に設定されています。現在776件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ルードギャラリーのジャケットです。

目立った傷や汚れはありません。

サイズは2です。

Sサイズ相当です。

よろしくお願いします。



カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ルードギャラリー カラー: グレイ系/ブラック系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ルードギャラリー

RUDEGALLERY

チバユウスケ

ジャケット