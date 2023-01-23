『Yproject 長袖シャツ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 23時 13分に出品され04月01日 23時 13分に終了予定です。即決価格は4,400,000円に設定されています。現在480件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Yproject 22春夏コレクション



定価:77000円

カラー:ブラック

付属品:タグ



サイズ

身幅:47

肩幅:44

着丈:72

袖丈:64



DSMG(ドーバーストリートマーケット銀座)で購入しました。購入後、数回着た程度で美品です。





＊yproject ワイプロ 長袖シャツ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Yproject

長袖シャツ