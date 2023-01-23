『2024モデル Naturehike R5.8 ウルトラライトスリーピングマット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 21時 29分に出品され03月29日 21時 29分に終了予定です。即決価格は8,892円に設定されています。現在487件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価 15,990円



2023年以前の製品の空気漏れ問題に対処し検品体制を強化した2024モデルです。



ロゴ+α(プリント位置など)にも仕様変更があります。

エアバッグもより空気が入りやすいように改良されています。



R5.8. (-20℃対応)

マミータイプ

Sサイズ



商品の寸法 長さ168cm x 幅58cm x 厚さ7cm

収納時 φ10cm x16cm

重量 約440g

20DナイロンTPU

収納袋、エアーバッグ付き

応急手当用シール付き



新品未開封品です。

万が一、初期不良があった場合はメーカーにお問合せくださいませ。



送料は当方で負担いたします。



【特許取得済みの蓄熱設計 高R値 5.8、3層立体熱反射構造】

内部各層にアルミニウムフィルムを追加、独立した各空気室をさらに分離し、熱損失を減らします。



アルミフィルム層:人体の熱による放射伝導を防ぐ、より優れた蓄積層熱量

フィルム層:空気対流放熱による熱漏れを防ぎます。横になった時に接しているところから体温が反射してくるような温かみを感じます。

-20℃の極端な天気でも使用し、不快感がありません。



【柔軟なクッショニング、7cm の厚み】

高い弾力性と耐圧縮性、防湿性と耐衝撃性を兼ね備え、安心して地面をブロックできます。

インフレータブルクッションの厚さは、膨張量に応じて7～9cmに調整可能性。

柔らかくて暖かいエアーマットで深い眠りに入りやすくなります。今日の疲れ解消し、明日のハイク・キャンプを思いっきり楽しめます。



【コンパクト＆軽量なエアーマット】

軽量コンパクトでザックの場所を取りません。500mlペットボトルより少し大きいくらいの収納サイズで持ち運びも簡単です。

全体的な軽量設計により、旅のプレッシャーが軽減されます。



ファミリーキャンプから登山やツーリングキャンプにも非常に適しています。ザックに入るコンパクト＆軽量なエアーマットです。

外層は一方向で空気漏れ防止、二重フルオープンで素早く空気を入れ、効率を高めます。



【Naturehike製品について】

2023年5月にの空気漏れ問題に対してアップグレードを行い、検品ステップを強化し、製品の安全検査を行い、そして2晩放置して、空気漏れがないことを確保してから検品を完了します。 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>アウトドア寝具 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

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アウトドア寝具 タグ 2024モデル

Naturehike

R5.8

ウルトラライトスリーピングマット