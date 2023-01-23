『エステ昇降ベッド【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 10時 24分に出品され03月27日 10時 24分に終了予定です。即決価格は13,400円に設定されています。現在754件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2022年に購入してエステで使っていましたが

マットを敷いて使っていたのでかなり美品です。



⚠️注意⚠️

こちらは引き取り専用です。兵庫県西宮市

市内なら持って行く事可能です。

日曜日他相談10:00〜で引き取り可能です。

システム上、送料込みとなっていますが、この商品は発送は致しませんのでご注意下さい。

※重量がある為、大人2名以上でお越し下さい。



中古美品

マッサージベッド エステベッド 茶系

手動式昇降

多少のキズなどございますが、ダメージは少なくしっかりとした作りでかなり美品かと思います。





ベッドサイズ

約74cm×186cm

ヘッドレスト部分を入れると約213cm

※素人採寸の為、多少の誤差ご容赦ください。



※購入前に下記をご確認ください。



◆中古品となり、簡易的なふき掃除はしていますが、専門的なクリーニングは行っておりません。

ほぼ現状での引き渡しとなります。



◆商品梱包は致しませんので運搬時に必要な資材はご自分でご用意ください。



◆兵庫県西宮市への引き取り専用となり配送は致しません。

引き取りは日曜日他相談10:00〜で可能です。





遠赤外線ヒートマットゲルマニウム入りもお付けします。こちらは使用感ありです。







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#アロママッサージ 商品の情報 カテゴリー: ダイエット・健康>>>リラクゼーション>>>リラクゼーショングッズ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし