『【Manato様専用】Anker SoundCoreLiberty4 White【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 14時 15分に出品され03月14日 14時 15分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在877件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

Anker Soundcore Liberty 4（ワイヤレス イヤホン Bluetooth 対応）【完全ワイヤレスイヤホン 】なります。



※カラーはクラウドホワイトです。



知人から譲ってもらいましたが、同じイヤホンを複数所持していますので出品致します。2023年6月21日に購入して自宅で使用してたようです。使用回数も週2回程度です。動作も問題ありません。



バッテリーケース、イヤホン、イヤーピース、説明書、充電ケーブル、全て揃っています。

付属品は全て未使用です。

購入時のレシートもお付けします。



●コメント無しで即購入可能。コメントやりとりの途中でも、先にご購入された方が優先となりますのでお早めに。



●初期不良があった場合、評価前でしたら返品返金対応いたします。（ジャンク品、ジャンク扱いは壊れていることが前提の為対応できません、ご理解いただけない方のご購入はご遠慮下さい)



●非常識なコメント、無理な値下げ交渉などは削除させていただきます。大幅な値下げは行いません。



●商品の色、素材感は実際のものに近づけるように努めておりますが、撮影状況、ディスプレイの状況等から、若干の誤差が生じる場合がございます。特に、光の当たり具合で色味が違って見える場合があります。商品の色味につきましては、商品の画像をご参照ください。



●汚れやキズ等、見落としのある可能性がございます。神経質な方、完璧を求める方は購入をお控えください。



完全ワイヤレスイヤホン

PURE SOUND



Soundcore Liberty 4 A3953N21 クラウドホワイト

ブランド：Anker Soundcore（Anker）

装着方式：左右分離型、完全独立型

イヤホン、ヘッドホンタイプ：カナル型

色：ホワイト系

ワイヤレス/有線接続：ワイヤレス

イヤホン、ヘッドホン機能：ノイズキャンセリング ハイレゾ マイク 外音取り込み 音質調整 リモコン

ワイヤレス規格：Bluetooth

Bluetoothコーデック：LDAC AAC SBC

IP規格 （防水規格）：IPX4

駆動方式：ダイナミック型

充電端子：USB Type-C Qi規格

充電時間：1.0 時間

重量（g）：11.6 g 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アンカー