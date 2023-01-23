『CELINE Cブラゾン柄 ジャガード織 ハンドバッグ ミニボストンバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月06日 03時 32分に出品され04月06日 03時 32分に終了予定です。即決価格は10,111円に設定されています。現在569件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CELINE セリーヌ Cブラゾン柄 ジャガード織

ハンドバッグ ミニボストンバッグ

ダークブラウン×アイボリー



外側は大きく目立ったダメージはないのですが

レザー部分にキズがあったり

角が擦れていたり金具小キズ、くもりが

あったりします。



内側は生地に汚れ、シミ、変色がございます。



中古臭もあります。



完璧を求める方はご遠慮ください。



サイズ

縦約25cm

横約35cm

マチ約15cm

持ち手約33cm

素人の採寸ですので多少の誤差はご了承ください



中古品、自宅保管のため

ご理解の上でお買い上げお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: セリーヌ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ CELINE

Cブラゾン柄

ジャガード織

ハンドバッグ

ミニボストンバッグ