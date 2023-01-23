『10/13で出品取消し！BRIEFING ブリーフィング◆リュック 黒◆未使用【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 05時 13分に出品され03月11日 05時 13分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在36件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらはBRIEFINGとベイクルーズとのコラボリュック(マーケットサック)です。格好良くてタウンユースにも小旅行にもマルチで老若男女に使えます。ポケットも多く便利過ぎるバックパックです！



未使用ですが写真撮影や展示品サンプル品の為にお安くお譲りします。



寸法は公式より横幅400mm×高さ420mm×マチ150mmです。



BRIEFINGのショッパーお付けします。



即購入歓迎致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ブリーフィング

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 10/13で出品取消し！BRIEFING

ブリーフィング◆リュック

黒◆未使用