『THUG CLUB Gladiator Hoodie【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月05日 02時 08分に出品され03月05日 02時 08分に終了予定です。即決価格は15,884円に設定されています。現在933件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ：2

Mサイズ相当

着丈51cm 身幅56cm 肩幅58cm 袖丈52cm



THUG CLUB(サグ・クラブ) 韓国ソウル発の新鋭ファッションブランド。デザイナーのMinとKwonによって設立され、次世代の韓国ストリートシーンを牽引する"ラグジュアリー・ストリートウェア"として新たな地位を築き上げてきた。2022年に新設された”HYPEBEAST100 NEXT”には次世代のデザイナーとしてMin氏が受賞。世界的に認知されるきっかけとなったアンダーウェア"Suck My Dick"と強烈なワードが印字されたパンツは瞬く間に話題となり、Rain、ITZYといった地元のアーティストはもちろん、A$AP RockyやCentral Cee、Dababyといった世界的なアーティストからも高い支持を得ている。



韓国ストリート 韓国 y2k グランジ 個性的 デザイン

A$AP Rocky Central Cee DaBaby JP THE Wavy 着用 サグクラブ



※素人採寸のため誤差はご了承下さい。

全体的に綺麗です。(画像参照) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: サグライフ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ THUG

CLUB

Gladiator

Hoodie