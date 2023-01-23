『希少 Animagic 2008 AFRO SAMURAI Tシャツ 00s【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 08時 07分に出品され03月28日 08時 07分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在734件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 2008 Animagic AFRO SAMURAITシャツです。



アニマジック10周年の時のものとなります。



アフロザムライのTシャツ自体かなり珍しく尚且つ近年かなり高額で取引されているアニマジックのものとなるとほぼ市場に出てこないかと思います。



デッドストックのものをワンウォッシュしているのでドライロットの心配もなくかなり状態は良いかと思います。



90s 80s 00s vintage アニメ ムービー ヴィンテージ ヒップホップ バンドtシャツがお好きな方にお勧めです。



肩幅 50cm

身幅 54cm

着丈 69cm

袖丈 19cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ベルベルジン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 希少

Animagic

2008

AFRO

SAMURAI

Tシャツ

00s