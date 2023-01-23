『【新品未使用】ファボレカ スタンドポーチM ストラップ アイスブルー 化粧品【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月30日 03時 17分に出品され04月30日 03時 17分に終了予定です。即決価格は8,962円に設定されています。現在364件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【新品未使用】FAVOREKA ファボレカ スタンドポーチM ストラップ付き アイスブルー 化粧品 本革



個人の趣味で購入し、集めていたものになります。

HERZ ヘルツ出身の作り手さんが運営するFAVOREKA ファボレカのスタンドポーチM ストラップ付きです。

革はアラスカのアイスブルーです。



表面に白く見えるのは蝋。

蝋は使っていくにつれ徐々に取れて、革の色アイスブルーが現れてきます。

この様子が、雪解けに見えることからアラスカと名付けられています。



マチがしっかりあるスタンド型のポーチで、ストラップを付けるとクラッチバッグとしても使えます。



購入後そのまま、自宅保管。

もったいないないので、使っていただける方にお譲りします。



暗所に保管しておりましたので、雪解けもしていない綺麗な状態で、一からエイジングを楽しめます。



自然の素材を使用しておりますのでシワや細かい傷、血筋は革製品の特徴となりますのでご理解ください。



未使用品とはいえ一度、人の手に渡ったものと理解ください。



＊HERZのタグをお借りしております。



価格：9,900 円(税込) ストラップ2,750円(税込)



素材：アラスカ(牛革) 色はアイスブルー



サイズ(cm)：W22(アンダー15 )× H13.5 × D9

重さは165g



#マユピノ販売中 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ヘルツ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【新品未使用】ファボレカ

スタンドポーチM

ストラップ

アイスブルー

化粧品