『新品 タグ付き イルビゾンテ ショルダーバッグ ロゴ レザー 本革 黒 ブラック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 23時 31分に出品され03月18日 23時 31分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在145件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⭐️アイテム

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⭐️ブランド

イルビゾンテ





⭐️品名

ショルダーバッグ





⭐️採寸 cm





タテ 13

ヨコ 19.5

マチ 1





⭐️状態

新品未使用品、傷や汚れはありません











○購入元

大手ブランド買取店

大手フリマサイト

国内最大級オークション 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: イルビゾンテ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 新品 タグ付き イルビゾンテ ショルダーバッグ ロゴ レザー 本革 黒 ブラック