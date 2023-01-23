『PHONON エプロン ウォルナット スコープ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月29日 06時 11分に出品され04月29日 06時 11分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在909件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Scopeさんで購入したPHONONのエプロン、お色はウォルナットです。購入後、水通ししましたが、未使用です。



保管時のシワがついています。

また、小さく折りたたみますのでご了承ください。



未使用でも自宅保管ですので、中古にご理解のある方にお願いします。

宅急便コンパクトでお送りします。



材質：綿 100%

寸法：フリーサイズ / 約W570×H650mm（平置き）

生産：Made in Japan 商品の情報 カテゴリー: キッチン・日用品・その他>>>キッチン・食器>>>エプロン・三角巾 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: フォノン