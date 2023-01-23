『90s 刺繍タグ チャンピオン リバースウィーブ パーカー USA製 ネイビー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 11時 15分に出品され03月25日 11時 15分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在182件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 90s 刺繍タグ チャンピオン リバースウィーブ

パーカー USA製 ネイビー



●サイズ： XL

肩幅 52cm

身幅 59cm

着丈 68cm

袖丈 63cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください



●状態：

全体的に使用感はあまりありません

袖先に若干のほつれあり

右前身頃、フードハトメ辺りに色褪せあり

その他は生地も張りがあり良好な状態です

画像でご確認下さい

細かい見落としはご勘弁下さい





90s 刺繍タグ チャンピオン リバースウィーブ

パーカーになります

USA製の定番の目付きのネイビーです

よくあるフード回りのダメージも無くハトメも

綺麗に残ってます

様々なスタイリングにハマる持っていて間違いの

無いアイテムかと思います

ゴールデンサイズのXLです

お好きな方宜しくお願い致します





神経質な方は購入をお控えください

返品等は受け付けておりませんので

宜しくお願いします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: チャンピオン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 90s

刺繍タグ

チャンピオン

リバースウィーブ

パーカー

USA製

ネイビー