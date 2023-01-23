『サンサーフ 初期 マッキントッシュ メニュー柄 レーヨンアロハシャツ ビンテージ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 06時 22分に出品され03月29日 06時 22分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在570件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 東洋エンタープライズ・サンサーフのアロハシャツです。



1990年代頃に発売された初期のモデルだと思います。



素材はレーヨン、品番はM32425Bです。



サイズは表記が消えているため不明です。

着丈75cm、身幅57cm、肩幅48cm、袖丈24cm



多少の着用感は見られますが、目立つ汚れやダメージなどなく良好な状態です。



USEDにご理解のある方のみよろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: サンサーフ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ サンサーフ

初期

マッキントッシュ

メニュー柄

レーヨンアロハシャツ

ビンテージ