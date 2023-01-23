『Rude gallery BLACKLIST マリア 刺繍 ボーリングシャツ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 19時 13分に出品され03月12日 19時 13分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在944件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【ブランド】ルードギャラリー ブラックリスト

【カテゴリ】ボウリングシャツ

【サイズ】2

【状態】10中8



※注意事項※

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早期終了の場合はご了承ください。



中古品の為、神経質な方はご遠慮ください。



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気になさる方はクリーニング前提でご購入ください。



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真贋判定ご自身で出来る方のみご購入お願いします。

いかなる理由でも返品は対応し兼ねます。



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多くいらっしゃいますが大変迷惑ですので

絶対に御遠慮ください。

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ご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ボウリング>>>ウェア・シャツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ルードギャラリー