『SONY α7Ⅱ ILCE-7M2 レンズキット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 13時 38分に出品され04月21日 13時 38分に終了予定です。即決価格は46,000円に設定されています。現在757件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 人気モデル/シリーズ···SONY α7



SONY ILCE−7M2 α7II ズームレンズキット





ボディや液晶にやや擦れありますので、

※新品同様をお求めの方はあらかじめご遠慮ください。

液晶には保護フィルムをつけてあります。

ボディ 目立った傷なし多少擦れあり

SONY ILCE−7M2 ILCE-7M2K



レンズ 目立った傷なし

SONY FE 28-70mm F3.5-5.6 SEL2870





社外レンズフード、バッテリー4個付き 3個は社外品

急速充電器も社外品2個おつけします。



カメラ種類···ミラーレス一眼



付属品···充電器,バッテリー, ストラップ



ソニー モデル名···α7

モデル名/α7···α7C II ズームレンズキットILCE-7CM

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a7c 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ 商品の状態: やや傷や汚れあり