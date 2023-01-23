『Universal Audio Volt 2 オーディオインターフェイス【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 17時 14分に出品され03月29日 17時 14分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在532件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Universal Audio Volt2 オーディオインターフェイス ユニバーサルオーディオ



２年程前新品で購入し、大切に使用しておりました。動作良好で、不具合等ございません。

外箱、説明書付きです。外箱には折れがございます。



【高品質オーディオインターフェイス】

Universal AudioのVolt 2は、プロフェッショナルな音質を提供するオーディオインターフェイスです。高解像度の録音が可能で、音楽制作やポッドキャスティングに最適です。



【多彩な接続オプション】

XLR入力×2、TRS出力×2、MIDI IN/OUTを備え、さまざまな機器と接続できます。USB-C接続により、迅速かつ安定したデータ転送が可能です。



【便利な機能】

48Vファンタム電源に対応し、楽器入力やゲイン調整機能も搭載。モニターボリュームもあり、使いやすさを追求した設計です。



- ブランド: Universal Audio

- モデル: Volt 2

- 入力端子: XLR入力×2

- 出力端子: TRS出力×2

- MIDI端子: MIDI IN/OUT

- USB接続: USB-C

- 48Vファンタム電源: 対応

- モニターボリューム: あり

- ゲイン調整: あり

- インストゥルメント入力: 対応 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>DTM・DAW 商品の状態: 目立った傷や汚れなし