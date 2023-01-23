『NIKE DUNK LOW RETRO ナイキ ダンク ロー ミシガン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 20時 05分に出品され04月05日 20時 05分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在771件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NIKE DUNK LOW RETRO

color / varsity maize / midnight navy

size / 8.5（26.5cm）



２、３度履いたあとに保管していたので美品です。



モデル名···DUNK Low 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26.5cm ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ NIKE

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