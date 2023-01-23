『SS1998 GUCCI by Tom Ford shoulder bag【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 12時 17分に出品され03月18日 12時 17分に終了予定です。即決価格は24,327円に設定されています。現在797件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SS1998 GUCCI by Tom Ford shoulder bag



Size W D H

28cm×6cm×18cm

shoulder 45cm



古物商で購入したものになります。

374 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ SS1998

GUCCI

by

Tom

Ford

shoulder

bag