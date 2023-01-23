『SEIKO ドルチェクォーツ 1981年 逸品【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月08日 02時 57分に出品され05月08日 02時 57分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在991件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 趣味で収集した時計の数が増えたので、お好きな方にお譲りしたいと思います。



当時のセイコー販売店カタログのトップページを飾っていたのは、セイコードルチェクォーツです。

キャッチフレーズは、最高の素材と技術の結晶、品格ある仕上がり。ゆとりの中に優しさを漂わせる紳士におすすめしたい大人のドレスウォッチ....でした。

機械.ケースNO：6030-5200 1981年製で、当時の販売価格は￥100000と高値の花の製品でした。



当時としては希少なサファイアガラスの採用と和紙の様な綺麗な金色文字盤とシンプルな時針、インデックスの組み合わせが良い雰囲気と思います。裏蓋はステンレススチールのMADE IN JAPANです。



ビンテージクォーツですので本体、裏蓋には年代相応のスレなどはあります。

サファイアガラス風防は流石にて視認を害する様な傷はありませんので、オリジナルのままです。



説明書、付属品はありません。

その他、全てをご説明は出来ない為、画像を見てご判断下さい。

本体からムーブメントを外して、ケースの汚れ取りと裏蓋をライトポリッシュし注油、パッキン、電池交換を行いました稼働品でございます。

どうぞ宜しくお願い致します。



サイズケース：(約)30mm (ケース端より)x 32mm(リューズ除く)

ベルトは本体と一体化されている製品です。腕周りは約16.5cmとなります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: セイコー

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ SEIKO

ドルチェクォーツ

1981年

逸品